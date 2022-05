Neue Rekordzahlen: Arbeitsmarkt trotzt der Krise

Auch Ukrainer am Arbeitsmarkt

Aktuell geht es auch um die Vermittlung geflüchteter Menschen aus der Ukraine am Tiroler Arbeitsmarkt, hier sind rund 200 Personen, hauptsächlich Frauen beim AMS gemeldet. Es gehe um Stellenvermittlung, aber häufig auch um Deutschkurse. Bereits 200 haben eine Beschäftigungsbewilligung erhalten. „Hier ist uns wichtig, den Menschen schnell und möglichst unkompliziert Informationen und Bewilligungen zu ermöglichen. Auf keinen Fall darf es passieren, dass viele unter ihrem Ausbildungsniveau längerfristig beschäftigt werden, daher erheben wir von Anfang an alle Kompetenzen,“ sagt Lercher.