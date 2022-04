Vizekanzler Kogler erneut zum Grünen-Chef gewählt

Wirtschafts-, Ernährungs-, Verkehrswende

Zuvor hatte Kogler in einer gedämpft wirkenden mehr als einstündigen Rede an die historische Verantwortung der Grünen in den aktuellen Krisenzeiten erinnert. Der Ukraine-Krieg habe allen die Dringlichkeit der Energiewende vor Augen geführt. Sie sei „eine Notwendigkeit für alle, das ist die Wahrheit“. In dieser Zeit der Weichenstellungen seien die Grünen in Verantwortung. „Da gehören sie hin und das ist gut so“, unterstrich er. Es gebe in diesen unsicheren Zeiten kein Zurück mehr: „Wir nehmen die Herausforderung an, dafür sind wir gewählt, und das machen wir jetzt auch.“ Es gehe auch um eine Wirtschafts-, Ernährungs- und Verkehrswende. Und es sei ein „Blödsinn, dass alles so bleiben kann, wie es ist“.