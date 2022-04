Vor Parteitagen kracht es wieder in der Koalition

Am Samstag stellt sich Vizekanzler Werner Kogler beim grünen Bundeskongress in Villach der Wiederwahl als Parteichef. Zwei Wochen später geht es für Bundeskanzler Karl Nehammer beim türkisen Parteitag in Graz um die offizielle Kür zum Bundesparteiobmann. Beide Veranstaltungen stehen unter eher schwierigen Vorzeichen. Politische Mitbewerber versuchten das Gerücht zu streuen, Kogler sei amtsmüde und werde das Handtuch werfen.