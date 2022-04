Kurz meldet sich erstmals zu Comeback-Gerüchten

Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

„Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Meine Zukunft ist in der Privatwirtschaft“, so der Ex-Politiker am Dienstag in einer Stellungnahme. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Kurz in der Chat-Affäre rund um manipulierte Meinungsumfragen. Kurz zog sich deshalb im Herbst aus allen politischen Ämtern zurück.