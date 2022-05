Operation bei Nierentumor

Prim. Priv. Doz. Dr. Anton Ponholzer, Vorstand der Abteilung für Urologie und Andrologie, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien:

Tumore an der Niere werden heutzutage oft zufällig im Rahmen einer CT oder MRT festgestellt, die aufgrund von unklaren Oberbauchbeschwerden angeordnet worden sind. Daher ist die Diagnose in den allermeisten Fällen in einem sehr frühen Stadium der Krankheit möglich. Das wiederum ergibt beste Chancen, die Patienten durch Entfernung des Tumors langfristig zu heilen. Je nach Größe und Lage der Geschwulst wird dank der modernen Chirurgie das Organ ansonsten erhalten.