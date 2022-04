„Wir bieten Motorsport zum Anfassen“

Motorsport-Freunde kommen am kommenden Wochenende voll auf ihre Kosten, wenn die Rennserie des Histo Cups mit dem „Mozartpreis“ wieder am Salzburgring gastiert. Dabei rasen etliche Rennwagen aus fünf Jahrzehnten Motorsportgeschichte über die Rennstrecke in der malerischen Fuschlseeregion.