Das neue Imperium von Milliardär Elon Musk

Raumfahrt, Telekommunikation

Sehr engagiert ist der Milliardär auch in der Raumfahrt und der Telekommunikation. 2002 gründete er SpaceX, welches inzwischen schon Privatpersonen ins Weltall fliegt und über 6000 Mitarbeiter zählt. Darüber hinaus wird ein Satelliten-Netzwerk betrieben. Zuletzt wurde das Unternehmen mit über 100 Milliarden Dollar bewertet. Den Personen- und Güterverkehr revolutionieren soll wiederum das Projekt „Hyperloop“. In Vakuumröhren sollen Züge mit bis zu 1200 km/h unterwegs sein und so die Verkehrsbelastung in Metropolen reduzieren.