„Die Cyber-Angriffe kommen nun in Wellen“

Daten in Ordnern abgelegt

Palfinger hat ein eigenes Sicherheits-Team installiert, das die Datenflüsse überwacht. „Außerdem haben wir Daten in gedruckter Form in Ordnern abgelegt und verwahren sie in vier feuersicheren Tresoren“, so Klauser. Jürgen Weiss, Geschäftsführer der ARES Cyber Intelligence GmbH in Leonding, mahnt zur Vorsicht: „Wir befinden uns in einem Cyber-Tsunami, die Angriffe kommen in Wellen. Dabei geht es immer öfter um die Zerstörung von Systemen und nicht nur um die Verschlüsselung.“