Wintersteiger sucht sein Glück nun in der Ferne

„Wir haben uns für viele Jobs einfach totgesucht“, beschreibt Wintersteiger-Vorstandschef Florestan von Boxberg die immer öfter vergebliche Mitarbeitersuche für die Zentrale in Ried im Innkreis. Dank Zukäufen verfügt der Anlagen- und Maschinenbauer nun aber auch über Standorte in Potsdam und Stuttgart, nach dem vor wenigen Wochen vollzogenen Einstieg bei der Digitalagentur Moonshiner seit Kurzem auch in Wien. Diese drei Standorte werden bei den neuen Jobanzeigen ab sofort auch ins Rennen geschickt, um den potenziellen Mitarbeiterkreis zu erweitern - selbst wenn der Job eigentlich in Ried angesiedelt wäre.