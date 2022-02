Verband warnt: Bald fehlen 30.000 IT-Fachkräfte

Ein wesentlicher Grund für den Mangel an Fachkräften sei die IT-Ausbildung an den Hochschulen, beklagte Fachverbandssprecher Alfred Harl. Das belege der IKT Statusreport des Kärntner Instituts für Höhere Studien. Demnach lag die Dropout-Quote im IT-/IKT-Sektor bei Bachelorstudien sowohl an den Unis (2019/20) als auch an den Fachhochschulen (2017/18) bei rund 43 Prozent. Bei den Masterstudien waren es an den Unis sogar mehr als 51 Prozent, an den Fachhochschulen immerhin 31.