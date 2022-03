Das Vorurteil der Sackgasse hemmt das Ja zur Lehre

Am Bildungssystem wird seit Jahren geschraubt, auch in Sachen Lehre wird immer wieder nachjustiert, wenn etwa Berufsbilder modernisiert werden. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss die Lehre so attraktiv wie möglich gestaltet sein“, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Doch wie gelingt das?