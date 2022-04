Für einen Kinofilm wird Osttirol zur Casting-Bühne

Hallo, haben Sie schon einmal wo mitgespielt?“ Mit diesen Worten werden die Teilnehmer des Castings am Eingang der Lienzer RGO-Halle begrüßt. Nach dem kurzen Erstgespräch steht für die künftigen Komparsen Schreibarbeit an. Mittendrin beim Ausfüllen des Fragebogens trifft die „Tiroler Krone“ Sandra und Silvia Walder. Für beide ist es die allererste Erfahrung vor der Kamera: „Wir haben uns gedacht: Wenn schon einmal etwas hier ist, dann schauen wir auch her. Es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, sehr spannend und etwas Neues.“