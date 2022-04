Muss Ex-VW-Boss Winterkorn doch noch vor Gericht?

Bisher hat Winterkorn lediglich 11,2 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen an Volkswagen zahlen müssen. Darauf hatte er sich mit seinem früheren Arbeitgeber in einem Haftungsvergleich geeinigt. Das klingt nach mehr, als es ist. So stehen ihm trotz des Skandals u.a. knapp 4 Millionen Euro an Bonus und Sondervergütung zu - für das Jahr 2016, also das Jahr, nachdem der Dieselskandal aufgeflogen ist. Außerdem stehen ihm (laut Geschäftsbericht 2015) insgesamt- 28,5 Millionen Euro Pension zu.