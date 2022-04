Wirbel in Rotkreuz-Basis: Rücktritt mit Folgen

Eine Gruppe gegen die andere, böse Worte, hinterhältiger Umgang - und schon liegen auch in einer Rettungsorganisation die Nerven blank. So geschehen in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Mödling. Nach dem überraschenden Rückzug von Leiter Michael Dorfstätter steht man nun vor den Scherben der bisherigen Arbeit. „Die rote Linie, die durch unsere Grundsätze und unser Leitbild gezeichnet ist, wurde überschritten. Ich habe mich daher dazu entschlossen, aus persönlichen Gründen das Amt des Bezirksstellenleiters niederzulegen“, gab Dorfstätter bekannt und übte auch heftige Kritik am Landesverband.