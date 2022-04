Conrad macht fast alle seine Filialen dicht

Weil die Kunden immer öfter über das Internet und nicht in ihren Filialen einkaufen, macht die deutsche Elektronikhandelskette Conrad nun die meisten von ihnen dicht. An einigen wenigen verbleibenden Standorten in Deutschland will man sich künftig ausschließlich auf das B2B-Geschäft mit Unternehmen konzentrieren. Über die sechs österreichischen Standorte soll „separat entschieden“ werden, wie ein Sprecher gegenüber krone.at mitteilte.