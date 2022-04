Mariupol: Truppen gehen Nahrung und Munition aus

Der 28-jährige Brite Aiden Aslin, ein ehemaliger Pfleger, der 2018 in die Ukraine gezogen ist, nachdem er sich in eine Frau aus Mykolajiw verliebt hatte, sagt in einem auf Twitter veröffentlichten Video, den Streitkräften seien die Vorräte ausgegangen, als die Russen vorrückten. Als die Invasion startete, war Aslin in der Donbass-Region stationiert, wo pro-russische Separatisten und die ukrainischen Streitkräfte bereits seit 2014 kämpfen, berichtet die „Daily Mail“.