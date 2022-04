Angeblich Chemiewaffen in Mariupol eingesetzt

In Mariupol hat - kurz nach einer russischen Drohung mit dem Einsatz von Chemiewaffen - das ukrainische Asow-Regiment von einem angeblichen Angriff mit Giftgas berichtet. Eine unbekannte Substanz sei mit einer Drohne über der seit langem umkämpften Stadt abgeworfen worden, teilte Asow am Montagabend in seinem Telegram-Kanal mit. Der ehemalige Asow-Kommandeur Andryj Bilezkyj berichtete von drei Personen mit Vergiftungserscheinungen.