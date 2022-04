Tote Gänsevögel werden auf Geflügelpest untersucht

Verdachtsfall in Passau

Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei gegen unbekannt. Hinweise auf den Besitzer gibt es noch nicht. Auch ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fund in Bayern gibt, wird von der bayerischen Polizei geprüft. Am Samstag wurden in der Innstraße in Passau zwei sterbende Stockenten gefunden.