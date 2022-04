Quartararo: „Keinen Schritt nach vorne gemacht“

Nach seinem siebenten Platz beim Grand Prix of the Americas in Texas fand MotoGP-Pilot Fabio Quartararo nur wenige lobende Worte für sein Motorrad. Während ihm die anderen Teams wegfahren, sehe er bei Yamaha keinen Schritt vorwärts. Dass der Franzose beim japanischen Hersteller verlängert, wird immer häufiger infrage gestellt.