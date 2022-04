Marquez spricht von Angst und Motivationsproblemen

Er hätte bereits in Argentinien an den Start gehen können, hätte er die nötige Motivation dazu gefunden, so Marquez. Nachdem der achtfache Weltmeister in Indonesien im Warm-up schwer gestürzt war und folglich mit Diplopie zu kämpfen hatte, habe er sich für einen Start am Autódromo Termas de Río Hondo aufgrund des Risikos einfach noch nicht bereit gefühlt. Zudem gab der Spanier bekannt, keine Erinnerungen mehr an den Highsider-Crash zu haben. „Die Bilder habe ich gesehen, aber an den Sturz selbst kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern“, so der 29-Jährige.