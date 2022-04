LIVE ab 20 Uhr: Wer gewinnt den GP von Texas?

Der Spanier Jorge Martin hat sich am Samstag beim Motorrad-Grand-Prix in Austin (Texas) seine zweite Pole-Position der MotoGP-Saison geholt. Frankreichs Weltmeister Fabio Quartararo stürzte und wird als Sechster starten. Marc Marquez, der nach zwei verpassten Grands Prix von einer Verletzung zurückkehrt, wird heute (20 Uhr MESZ) als Neunter auf einer Honda losfahren. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie beim GP in Texas dabei!