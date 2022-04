Hilfe naht für violettes Sturmopfer

„Darauf haben wir 22 Wochen hingearbeitet“, sagte Austria Salzburgs Goalgetter Marco Hödl, nachdem am Samstagnachmittag 1300 Zuschauer ins Max-Aicher-Stadion in Maxglan gekommen waren, nach langer Pause wieder für gute Stimmung sorgten. Und ein Spiel sahen, dass bis aufs Ergebnis ganz nach dem Geschmack von „Präse“ Claus Salzmann verlief: „Für mich ist am wichtigsten, dass sie Einsatz zeigen. Und das haben sie gegen St. Johann getan.“ Währendessen klagen die Gäste über den nächsten langen Ausfall. Nach Stefan Sendlhofer zog sich am Samstag auch Kapitän Lukas Beran einen Kreuzbandriss zu. „Das tut extrem weh. Sie werden uns erst in einem Jahr wieder zu Verfügung stehen“, ist Trainer Ernst Lottermoser bestürzt.