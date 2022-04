Nach Elferfoul mutierte Wallinger zur Krake

Wer die Tore nicht macht, bekommt sie“ – diese Fußballweisheit erwies sich am Samstag Nachmittag beim Westliga-Auftakt zwischen Austria Salzburg und St. Johann wieder einmal als wahr. Denn trotz vieler Großchancen blieb den Violetten nur ein 1:1. Besonders im Fokus stand dabei Gäste-Goalie Wallinger. Nach einem vermeidbaren Foul des „Handschuhs“ an Bann brachte Austria-Knipser Hödl die Heimischen in Front (7.). Die das Spiel voll im Griff hatten. Doch plötzlich mutierte Wallinger zur Krake, hielt den knappen Rückstand in zwei Eins-gegen-eins-Situationen fest. „Er hat den Fehler mehr als wett gemacht“, sagte Trainer Lottermoser.