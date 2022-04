Randale in Hostel: Matratze aus Fenster geworfen

Vermutlich war die vorhergehende Nacht für einen Italiener (25) eher der Kategorie „feucht-fröhlich“ zuzuordnen. Jedenfalls tat sich der Tourist äußerst schwer, am Freitagmorgen in die Gänge zu kommen. Längst hätte er aus seinem Hostelzimmer in der Fünfhauser Felberstraße auschecken müssen.