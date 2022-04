Bald können 3000 Ukrainer in OÖ Deutsch lernen

„Viele Ukrainer werden länger in OÖ bleiben“

Die ersten Kurse starten am 26. und 27. April in Steyr sowie in Linz. Insgesamt sind 75 Kurse zum Erlernen der Alltagskommunikation geplant. Daneben gibt es weitere Angebote: Etwa „Mama lernt Deutsch“-Kurse, an denen bereits 70 Ukrainerinnen teilnehmen. Zudem werden Kurse bis hin zum C1-Niveau (fortgeschritten) angeboten. Ziel ist die Integration der Vertriebenen. „Wir müssen damit rechnen, dass viele Ukrainer länger in Oberösterreich bleiben werden“, sagt der zuständige Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).