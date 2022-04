Nur noch elf Gemeinden haben eigene Postfiliale

Lagerhaus ist Postpartner

Auch in Grein nimmt nun das Lagerhaus Briefe und Pakete entgegen, da auch im 2900-Einwohner-Ort in der Postfiliale für immer die Lichter ausgingen. Ein Ablaufdatum haben auch die Ämter in St. Martin im Mühlkreis und in Vorchdorf. Im Mühlviertel wird der Billa-Markt als Post-Partner fungieren, in Vorchdorf das Revital.