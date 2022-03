„Flüchtlinge wollen arbeiten“, können aber nicht

Drei Frauen, zwei Mamas und eine Oma, sind mit drei Kindern (4, 11 und 15) vor einer Woche dem Krieg in der Ukraine entflohen. Sie stammen aus dem zerbombten Charkiw, ließen ihr Hab und Gut zurück. Die Ehemänner kämpfen. Durch hilfsbereite Einheimische konnten die zwei miteinander verschwägerten Familien im Pinzgau, genauer in St. Martin bei Lofer, für ein paar Wochen eine Bleibe finden. Dort in der Nähe findet sich auch einer der bekanntesten Schoko-Hersteller Salzburgs: die Confiserie Berger. Chef Helmut Berger hat den zwei Ukrainerinnen, einen Job angeboten: „Sie sagen, sie wollen dem Sozialstaat nicht zur Last fallen und ihr Leben selbst verdienen. Das ist lobenswert.“