Putins Ansagen „kann man wenig trauen“

Die Regulierungsbehörde E-Control sei im Austausch mit Gas-Großverbrauchern, um im Falle einer Energielenkung schnell entscheiden zu können, so die Ministerin. „Die Gasflüsse in Richtung aller österreichischen Marktgebiete, auch die Importe über die Ukraine, laufen aktuell unterbrechungsfrei“, heißt es in einem aktuellen Lagebericht des unabhängigen Systemmanagers Austrian Gas Grid Manager. Die Preissituation an den Märkten sei aber „weiter angespannt und volatil“. „Die heimische Versorgung von Endkunden wurde in den letzten Tagen vollständig aus Importen gedeckt, die Speicherfüllstände steigen“, so die AGGM. „Trotz der im historischen und saisonalen Vergleich niedrigen Speicherfüllstände in Österreich sowie des Konflikts in der Ukraine ist aus aktueller Sicht keine Störung der Versorgung österreichischer Endkunden zu beobachten.“