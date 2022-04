Nehammer zu Rubelzahlungen: „Was liegt, das pickt“

Nehammer: Bisher noch kein Dokument über Änderung

Bis jetzt liege der OMV noch kein Dokument über eine Vertragsänderung vor, verriet Nehammer am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die OMV habe als Vertragspartner der Gazprom privatwirtschaftliche Verträge bis 2040, die in Euro und Dollar zu zahlen seien. Wie man in Österreich so sage: „Was liegt, das pickt.“ Sollte ein entsprechendes Dokument vorliegen, würde es geprüft, ob es sanktionsgemäß sei oder nicht. Die OMV unterliege dem Sanktionsregime.