Rubel-Drohung Putins: „Ruhe bewahren“

Bundeskanzler Karl Nehammer hat auf die Rubel-Ankündigung des Kreml zurückhaltend reagiert. Österreich warte einmal auf eine schriftliche Ausführung und werde diese bewerten. Gleichzeitig betonte er am Donnerstag bei einem Besuch in Berlin vor Journalisten: Österreich sei „nicht in irgendeiner Weise bereit, die Sanktionen aufzuweichen“.