EU warnt China vor Unterstützung Russlands

EU will China bei Kampf gegen Pandemie helfen

Aber auch die EU will die Beziehungen nicht übermäßig strapazieren. Daher versucht man es in Brüssel auch mit Anreizen: So will die EU China bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen, erwartet aber gleichzeitig Zugeständnisse in anderen Bereichen. Man sei bereit, Expertise zu teilen und zu unterstützen, sagte von der Leyen und nannte konkret mRNA-Impfstoffe. Man habe China aber auch deutlich gemacht, dass eine Reihe von Differenzen angegangen werden müssen. Als Beispiel nannte von der Leyen Pekings Sanktionen gegen Mitglieder des Europaparlaments, den eingeschränkten Zugang zum chinesischen Markt sowie Menschenrechtsfragen und das Vorgehen Chinas gegen Litauen.