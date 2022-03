Lotus Eletre: Hyper-SUV statt Superleicht-Sportler

Vorgestellt wurde der Eletre mit einem zweimotorigen Allradantrieb mit 441 kW/600 PS. Der soll einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in weniger als 3 Sekunden erlauben, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h. Lotus selbst bezeichnet den Eletre deshalb auch als Hyper-SUV. Um gut 600 Kilometer Reichweite zu gewährleisten, ist ein in 800-Volt-Architektur eingebetteter 100-kWh-Akku an Bord. Dank Schnellladetechnik soll an einer 350-kW-Ladesäule das Nachtanken für 400 Kilometer in 20 Minuten möglich sein.