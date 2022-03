Frontalzusammenstoß in Ferlach fordert Verletzten

Am Mittwoch um 6 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Pkw vom Parkplatz einer Firma in Ferlach weg und befuhr in weiterer Folge eine Gemeindestraße. Dabei blieb das Gaspedal seines Pkw stecken und er beschleunigt auf eine Geschwindigkeit von ca. 80 bis 100 km/h. Ein 35-jähriger Klagenfurter befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw dieselbe Gemeindestraße in entgegengesetzte Richtung. Da der 28-jährige nicht in der Lage war, seinen Pkw zum Stillstand zu bringen, kollidierte er frontal in die rechte Seite des PKW des 35-jährigen.