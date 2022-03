„Alles gurgelt“ soll in Wien fortgesetzt werden

„Gerade in der Übergangszeit viele mit Symptomen“

Zusätzlich fügte er hinzu, dass Menschen mit Symptomen zu jenen Ausnahmen gehören sollen, die weiterhin Gurgeltests unbegrenzt in Anspruch nehmen dürfen. Wenn es tatsächlich so sein werde, dass in solchen Fällen die Tests kostenlos bleiben, „dann bin ich sicher, dass gerade in der Übergangszeit viele Menschen Symptome haben werden“, erklärte Ludwig. Die dann behördlich angeordneten Tests sollen laut derzeitigen Plänen aber über die Hotline 1450 abgewickelt werden.