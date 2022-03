Lohnt sich jetzt das Hamstern von Gurgeltests?

„Leider haben wir gerade keine“, heißt es an vielen Ausgabestellen von Corona-Tests. Acht Stück der blauen Packungen mit dem Gurgelzubehör kann sich jeder Wiener pro Woche in BIPA-Filialen abholen. Ab 1. April werden nur noch fünf PCR-Tests im Monat ausgegeben. Womit das große Horten begonnen hat! Nicht selten liegen in Haushalten zwanzig, dreißig Stück parat, um sie ab April zusätzlich zu den Gratistests zu nutzen.