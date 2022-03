Russland droht jetzt offen mit Gaslieferungs-Stopp

Nachdem die bedeutendsten Industrienationen G7 der russischen Forderung nach Zahlungen von Gaslieferungen ausschließlich in Rubel zurückgewiesen hatten, wird der Kreml nun klarer in seiner Formulierung. Erfolgt die Zahlung künftig nicht in der russischen Währung, werde auch kein Gas mehr geliefert, so Putins Sprecher Dmitri Peskow.