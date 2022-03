EU-Länder wollen Gas gemeinsam einkaufen

EU wirft Russland Kriegsverbrechen vor

In der Abschlusserklärung des Gipfels wirft die Europäische Union Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. In zahlreichen anderen Punkten herrschte Einigkeit, etwa bei der Verstärkung der Hilfe für die Ukraine. So wurde der Aufbau eines Solidaritätsfonds beschlossen.