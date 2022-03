OMV erteilt russischer Rubel-Forderung eine Absage

Obwohl Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch erklärt hatte, dass künftige Gaslieferungen an „unfreundliche Staaten“ nur noch in Rubel beglichen werden können, will die österreichische OMV „natürlich“ weiterhin in Euro bezahlen. Dies erklärte Generaldirektor Alfred Stern - es gebe keine andere Vertragsgrundlage, man dürfte das daher auch gar nicht.