Zukünftige Pflegekräfte üben mit Schauspielern

„Für dieses Simulationstraining haben wir drei Fallsituationen entwickelt“, erzählt Lehrveranstaltungsleiterin Manuela Hacker. „Eine Rolle ist etwa eine Frau, bei der im Spital ein Herzinfarkt und darüber hinaus Bluthochdruck diagnostiziert wurden. Außerdem hat sie Stents (Implantate, die Gefäße offen halten) eingesetzt bekommen. Nun darf sie in zwei Tagen wieder nach Hause gehen, so die Annahme.“ Die Schauspieler mimen ihre Figuren wahrheitsgetreu, wodurch sich die Studierenden rasch in ihrer Rolle als zukünftige Gesundheits- und Krankenpfleger wiederfinden: Sie schulen die „Patientin“ etwa, wie sie richtig Blutdruck misst und die Werte in einen Blutdruckpass einträgt.