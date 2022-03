Nicht nur Kosmetik: Hilfe bei der Fußpflege

In der Bewegung eingeschränkt

Seit ich durch Krankheit und Operationen sehr eingeschränkt in meiner Gelenkigkeit bin, weiß ich die Arbeit meiner Fußpflegerin enorm und mehr denn je zu schätzen. Ich wäre ohne ihre regelmäßige Pflege nicht in der Lage, meine Füße gesund bzw. relativ schmerzfrei zu erhalten. Leider herrscht in diesem Beruf ein eklatanter Mangel an Lehrlingen. Seit vielen Monaten versucht meine Fußpflegerin, eine/n Ausbildungswillige/n zu bekommen. Ich glaube, dass auch hier eine entsprechende Imagekampagne dringend notwendig wäre.“