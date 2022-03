Arbeit trotz Infektion: „Die Menschen sind sicher“

Mehr Klarheit für Schulen ab Herbst

Daher sei es auch notwendig gewesen, die Maskenpflicht wieder zu verschärfen. Dies sei „die gelindestmögliche Maßnahme“, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, meinte Rauch. Der Minister sieht darüber hinaus die Zuständigkeit für die Maskenpflicht in den Schulen nach wie vor eindeutig im Bildungsministerium verortet - dies sei auch gesetzlich so geregelt. Für den Herbst kündigte er in dem Bereich aber eine verständlichere Lösung an.