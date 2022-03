Politik verspielt das letzte bisschen Vertrauen

„Die Evidenz wird mit Füßen getreten“

Vom einst großen Vertrauen der Bevölkerung in die Politik zu Pandemiebeginn ist kaum mehr etwas übrig: „Mittlerweile beginnt es selbst bei denjenigen zu schwinden, die Maßnahmen bisher zumindest mitgetragen haben“, so Politikwissenschafterin Barbara Prainsack zur „Krone“. Das Hin und Her bei den Regeln „ist nicht nur verwirrend für die Menschen, sie wissen ja nicht mehr, was jetzt wirklich gilt.“