Infektionsrisiko für Geimpfte & Ungeimpfte gleich

Am Mittwoch soll wegen der hohen Omikron-Ansteckungszahlen die FFP2-Pflicht in Innenräumen zurückkehren. Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer kritisiert das Hin und Her der Corona-Politik der Bundesregierung. So hätte etwa die Maskenpflicht „nie abgeschafft werden dürfen“. Für die Expertin mache Zugangsbeschränkungen wie die wieder diskutierte 3G-Regel aktuell keinen Sinn mehr - denn derzeit sei das Ansteckungsrisiko für Geimpfte und Genesene gleich hoch wie für Ungeimpfte.