Wer noch Geschäfte in Russland macht, wird gehackt

Anonymous sorgt für Chaos in Russland

Anonymous hatte der Putin-Regierung nach dem Angriff auf die Ukraine den Cyberkrieg erklärt und in den vergangenen Wochen mit kreativen Aktionen für Aufsehen gesorgt, mit denen die russische Zensur umgangen werden sollte. Es wurden Infos über den Krieg in der Ukraine auf Google Maps und sogar Tinder verbreitet. Elektrotankstellen zeigten Botschaften gegen den Krieg an, Streaming-Anbieter und TV-Kanäle wurden zeitweilig vom Hackerkollektiv gekapert, Drucker in Russland spielten verrückt.