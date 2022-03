Messe Wien: Größtes Notquartier in Hauptstadt

In der Messe Wien hat bereits das bisher größte Notquartier in der Hauptstadt für Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten, geöffnet. Bisher wurden schon bis zu 300 Geflüchtete pro Nacht versorgt. Während der Corona-Pandemie wurde in der Halle ein Betreuungszentrum für infizierte Personen eingerichtet.