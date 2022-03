Weitere Anlaufstelle in Wien für Flüchtlinge

Im Wiener Austria Center (ACV) wurde ein weiteres Betreuungszentrum für Menschen aus der Ukraine eingerichtet, das vor allem für Personen gedacht ist, die bis aus Weiteres in Wien bleiben wollen. Bereits am Donnerstag wurden während der Umbauarbeiten zudem mehr als 250 Menschen in der umfunktionierten Sporthalle beim Happel-Stadion empfangen und betreut.