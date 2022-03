„Es herrscht bereits Vollbetrieb. Wir haben nicht mit so vielen gerechnet“, sagt Saskia Schwaiger, Sprecherin vom Ukraine-Krisenmanagement und Hilfsmaßnahmen der Stadt Wien. Ursprünglich sollte das Ankunftszentrum für Ukraine-Geflüchtete in der Sport- & Fun-Halle beim Happel-Stadion erst am Freitag in Betrieb genommen werden. Aber bereits am Mittwoch trafen rund 30 Ukrainer ein. Am Freitag waren es bereits 250 Personen.