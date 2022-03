Petition fordert Rauswurf von Putins „Eva Braun“

Geliebte fand wohl in der Schweiz Unterschlupf

Mit den Angriffen Russlands auf die Ukraine gerieten aber auch Putins private Verbindungen wieder vermehrt in die Öffentlichkeit - gibt es doch zahlreiche Forderungen, sein unmittelbares Umfeld mit harschen Sanktionen für den Angriffskrieg zu bestrafen. Dabei kam auch die Vermutung auf, dass Kabajewa im Kanton Tessin in einem schwer bewachten Chalet Unterschlupf gesucht haben soll - Kabajewa besitzt Berichten zufolge auch einen Schweizer Pass.