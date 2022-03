Putin an Oligarchen: „Wie Insekten ausspucken“

„Diese Leute können ohne Austern nicht leben“

Der Westen werde versuchen, sich auf diese Nationalverräter zu stützen, so Putin, die „hier mit uns Geld verdienen, aber dort leben“. Und „dort“ meine er nicht nur geografisch, „sondern auch auf ihre Gedanken bezogen“. „Diese Leute können ohne Austern und Geschlechterfreiheit nicht leben“, so Putin. Putin verfolgt seit 2021 eine Politik der Rückkehr zu sogenannten traditionellen Werten. So wurde die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau festgeschrieben, was homosexuelle Ehen im Ergebnis illegal macht.