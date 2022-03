FFP2, 3G, Quarantäne: Weiter Ringen um neue Regeln

Konkret sollen erkrankte, symptomlose Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich nach fünf Tagen wieder arbeiten können. In Niederösterreich wird dies aufgrund des gravierenden Personalmangels in den Spitälern bereits so gehandhabt, Wien kündigte hingegen klar an, Infizierte nicht arbeiten zu schicken. Das ist natürlich möglich: „Es handelt sich dabei ja um eine Empfehlung an die Gesundheitsbehörden, nicht um eine Weisung. Es gibt also Spielraum“, so Staats- und Medizinrechtler Karl Stöger in der „Krone“.